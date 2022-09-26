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ضوابط وتفاصيل درجات أعمال السنة للطلاب من الصف السادس الابتدائى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:36 ص
ضوابط وتفاصيل درجات أعمال السنة للطلاب من الصف السادس الابتدائى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل درجات أعمال السنة للطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى، نرصد فى التقرير التالى معلومات مهمة حول ضوابط تطبيق درجات أعمال السنة: 
 
- توزيع درجات أعمال السنة للطلاب بواقع 5% للسلوك.
 
-  5% حضور، و10% اختبار يعده موجه المادة.
 
- يكون الاختبار على مستوى المدرسة.
 
- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.
 
- تطبيق درجات أعمال السنة على الطلاب من السادس الابتدائي ويشمل سنوات النقل حتى الثانى الثانوى.
 
- عقد امتحانين فى كل تيرم دراسى ويحصل الطالب على أعلى الدرجات في أعمال السنة.
 
- إضافة 5 درجات السلوك وفق تقييم كل المعلمين الذين يدرسون للطالب وليس معلم واحد.
 
- 5 درجات الحضور  يحصل الطالب عليهم من خلال سجلات الحضور والغياب، بواسطة إدارة المدرسة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط وآليات تطبيق أعمال السنة للطلاب بداية من الصف السادس الابتدائي، موضحة أنه تقسم بواقع 5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر
 
 

التربية والتعليم

درجات أعمال السنة

تطبيق درجات أعمال السنة

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