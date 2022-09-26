ضبط 4 آلاف لتر بنزين 80 خلال حملة تموينية فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات تفتيشية علي الأسواق، وذلك لأعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأسواق لمنع التلاعب والغش التجاري وضبط المخالفين، وتشكلت الحملة من أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية لشئون الرقابة، وسامى إبراهيم، ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 4000 لتر بنزين 80، داخل 2 طلمبة رصيف بدون ترخيص، وضبط مصنع صابون بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 لتر، وفي مجال المخابز تم ضبط عدد 3 مخابز للتصرف فى إجمالى57 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، وضبط 6 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن، وضبط 5 أطنان أرز أبيض لمخالفة القرار 66 لسنة 2022 لعدم تدوين السعر، وضبط 6 أطنان أرز أبيض بدون بيانات تفيد الصلاحية، وضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين، تحرير محاضر لجميع المخالفات السابق ذكرها وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتاكيد على إستمرار مديرية التموين في شن حملاتها.