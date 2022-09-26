ضبط 19 ألف قرص مخدر بحوزة ديلر بالقاهرة قبل ترويجها على الشباب

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (عدد 800 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) .. وبحوزته (19ألف قرص مخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء علاء بشندي اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.