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ضبط 19 ألف قرص مخدر بحوزة ديلر بالقاهرة قبل ترويجها على الشباب

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:41 ص
ضبط 19 ألف قرص مخدر بحوزة ديلر بالقاهرة قبل ترويجها على الشباب حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (عدد 800  قرص مخدر - مبلغ مالى -  2 هاتف محمول).
 
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) .. وبحوزته (19ألف قرص مخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). 
 
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء علاء بشندي اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.
 

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