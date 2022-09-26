ضبط مسجل خطر مطلوب على ذمة 45 قضية وبحوزته 5 طرب حشيش وأسلحة نارية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكن ضباط مباحث مركز منية النصر بالدقهلية، من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر مطلوب فى عدد من القضايا، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المستخدمة فى حماية تجارته غير المشروعة.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد العزب رئيس مباحث منية النصر والقوة المرافقة له من ضبط مسجل خطر شقي مخدرات بورود معلومات عن مكان اختبائه ولفرض وبسط السيطرة الأمنية انتقل إلي المكان المذكور وتمكن من القبض علي المدعو "مجاهد.ي" وشهرته يايا مسجل سرقات عامة والسابق اتهامه في عدد 45 قضية وبحوزته سيارة ملاكي وسلاح ناري طبنجة وعدد من الطلقات و2 خزينة وبندقية خرطوش اجنبية الصنع وعدد من الطلقات وعدد 5 طرب حشيش وزنت نصف كيلو جرام وعدد 3 أسطوانات مخدر هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس.

جار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.