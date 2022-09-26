صيانة بالوعات صرف الأمطار بنطاق حيِّ ثان الإسماعيلية استعدادًا لفصل الشتاء

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة متابعة وصيانة وتركيب بالوعات الصرف الصحي وصرف الأمطار بنطاق المحافظة.

واستمرارًا الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتطوير والتجميل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.

و تنفيذالتلك التوجيهات، واصل قسم الأزمات بالوحدة المحلية لحي ثان أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة و تطهير خطوط الصرف الخاصة بصرف الأمطار بنفق الثلاثيني للمرة الثانية على التوالي؛ و ذلك استعدادًا لمجابهة أي طارئ ناتج عن سقوط الأمطار.

و في نفس السياق، تم رفع كفاءة و تركيب 8 بالوعات صرف أمطار بشارع العلاقمة بنطاق الحي و ذلك ضمن الاستعداد المبكر لفصل الشتاء.