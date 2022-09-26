اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:07 م
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صيانة بالوعات صرف الأمطار بنطاق حيِّ ثان الإسماعيلية استعدادًا لفصل الشتاء

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:13 م
صيانة بالوعات صرف الأمطار بنطاق حيِّ ثان الإسماعيلية استعدادًا لفصل الشتاء جانب من الأعمال
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة متابعة وصيانة وتركيب بالوعات الصرف الصحي وصرف الأمطار بنطاق المحافظة.
 
واستمرارًا الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتطوير والتجميل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة. 
 
 و تنفيذالتلك التوجيهات، واصل قسم الأزمات بالوحدة المحلية لحي ثان أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة و تطهير خطوط الصرف الخاصة بصرف الأمطار بنفق الثلاثيني للمرة الثانية على التوالي؛ و ذلك استعدادًا لمجابهة أي طارئ ناتج عن سقوط الأمطار. 
 
و في نفس السياق، تم رفع كفاءة و تركيب 8 بالوعات صرف أمطار بشارع العلاقمة بنطاق الحي و ذلك ضمن الاستعداد المبكر لفصل الشتاء.

الإسماعيلية

صرف مياه الأمطار

نفق الثلاثينى

استعدادات فصل الشتاء



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