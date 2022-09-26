صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 1.56% بختام جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 103ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 687.375 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3978 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة.