صحة المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 36 ألف سيدة

اختتمت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لدعم صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خدماتها لعدد 36 ألف و328 منتفعة وذلك ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي) في الفترة من الأحد 11 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر الجاري حيث تم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير الادارة العامة لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية أن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار ( حقك تنظمي ) أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 36 ألف و 328 منتفعة ، بالإضافة إلى صرف 42566 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لعدد 35 ألف و514 منتفعة منها 8408 جدد و 26443 متردد ، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت إجراء أشعة لعدد 417 سيدة ، ومتابعة حمل لعدد 208 سيدة ، وإجراء كشف نساء لعدد 186 سيدة ، وتقديم المشورة الطبية لعدد 18237 سيدة ، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي .

جدير بالذكر، أن فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين حيث انطلقت المرحلة الاولى من الأحد 11 سبتمبر وانتهت الخميس 15 سبتمبر في مراكز العدوة ومغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وانطلقت المرحلة الثانية من الأحد 18 سبتمبر وانتهت الخميس 22 سبتمبر في بنى مزار والمنيا وأبو قرقاص وملوى.