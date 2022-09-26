"صحة القليوبية" تستعد لإطلاق مبادرة دعم الولادة الطبيعية

القليوبية إبراهيم سالم

اجتمع الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، بمديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك تمهيدًا للمبادرة الرئاسية لدعم الولادة الطبيعية، والتى تهدف إلى خفض معدلات الولادة القيصرية فى مصر، وذلك من خلال وضع خطة لتدريب الأطباء وأطقم التمريض على أحدث طرق الولادة الطبيعية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الأم والطفل وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابعت المديرية، أنه يستهدف نشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج بالفوائد الصحية الكثيرة للولادة الطبيعية للأم والطفل، ومخاطر الولادة القيصرية وتأثيرها على السيدات وبالتالى خطرها على المجتمع والعبء الذى تمثله للمنظومة الصحية بالكامل.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة عودة السيدات المصريات إلى الولادة الطبيعية مرة أخرى واقتصار لجوء الحوامل إلى الولادة القيصرية على وجود سبب طبى فقط، ولا يكون نوع الولادة اختيارياً من جانب السيدات، حيث إنه ليس من حق الحامل أو زوجها أو أسرتها عموماً اختيار نوع الإجراء الطبى الملائم للولادة، وقرار الولادة القيصرية أو الطبيعية يجب أن يكون للطبيب المعالج وحده، باعتباره المسئول طبياً وأخلاقيا عن الحالة الصحية للمريض وأنسب طرق التعامل معها.

وأشار، إلي أنه كلما كان هناك اعتماد على الإجراءات الطبيعية قل الاحتياج إلى دخول الطفل حضانات بعد ولادته، كما تقل احتمالات تعرض الطفل لمخاطر صحية فى المستقبل.