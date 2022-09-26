صحة الدقهلية: مستشفى ميت غمر تفوز بدرعين للتميز بمبادرة الرعاية الصيدلية

فريق المحافظات

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة الصيدلة بمستشفى ميت غمر المركزي، لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، بمبادرة الرعاية الصيدلية، "ممارسات دوائية متميزة" 100 مشروع تطويري.



وأضاف "مكين" أن مستشفى ميت غمر كان الوحيد على مستوى الجمهورية، الذى حصد درعين للتميز من خلال مشاركته بمشروعين، الاول لحوكمة إستخدام المضادات الحيوية، والثانى تناول الرعاية المركزة، متمنياً لإدارة الصيدلة وللفريق الطبى بالمستشفى مزيد من النجاح والتفوق .



ونظمت هيئة الدواء المصرية، الحفل الختامي لمبادرة الرعاية الصيدلية، "ممارسات دوائية متميزة" 100مشروع تطويري، والذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، تحت رعاية وحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية



وشهد الحفل، تكريم عدد من الشخصيات البارزة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم في دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصيدلية، كما تم تكريم الفائزين من المشاركين في المشروعات التطويرية التي أثمرتها المبادرة، والذين وصلوا إلى المراكز الأولى، بالإضافة إلى الفائزين ضمن المستويين الأول والثاني.



وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أطلقت مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة" 100 مشروع تطويري في مارس 2021واستمرت أعمالها حتى يونيو 2022، وهي منحة مجانية من هيئة الدواء لصيادلة مصر، وبلغ عدد المتدربين فيها قرابة 3700 صيدلي من جهات مختلفة، ومن العاملين بالمستشفيات التابعة لعدد من الهيئات والقطاعات الصحية بالدولة.



وقامت الهيئة بتكريم أعضاء هيئة تحكيم المشروعات التطويرية، والمحاضرين المشاركين في البرامج التدريبية، وورش العمل من أساتذة الجامعات المصرية، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وخبراء الممارسات الصيدلية، والصيدلة الإكلينيكية، والأورام من العاملين في المؤسسات الصحية الرائدة بمصر، وأعضاء الفريق التنفيذي للمبادرة من الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء، الذين قاموا على تنفيذ أعمال المبادرة على مدار أكثر من عام.





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الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية



مستشفى ميت غمر تفوز بدرعين للتميز بمبادرة الرعاية الصيدلية (1)



مستشفى ميت غمر تفوز بدرعين للتميز بمبادرة الرعاية الصيدلية (2)



