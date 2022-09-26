"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة طبية للكشف والعلاج المجانى بالعامرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية سند بمنطقة العامرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 47 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وتابعت "طهيو" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1204 مرضى من أهالى القرية والقرى المجاورة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 319 تحليلا طبيبا مختلفا و8 أشعة سينية، و 36 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 78 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 756 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.