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شاهد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ونسب التنفيذ

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:41 ص
شاهد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ونسب التنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يبدأ من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشاريع ربط القاهرة بالعاصمة الجديدة. 
 
وأكدت الوزارة مواصلة العمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم –المقاولون العرب).
 
ويعد المشروع إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.
 
ومشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏
 
محطة مونريل بالتجمع الخامس
محطة مونريل بالتجمع الخامس

مشروع المونريل في قطاع التجمع الخامس
مشروع المونريل في قطاع التجمع الخامس

مشورع المونوريل
مشورع المونوريل

مشروع مونوريل قطارع مدينة نصر
مشروع مونوريل قطارع مدينة نصر

مونوريل مدينة نصر
مونوريل مدينة نصر

مونوريل العاصمة الإدارية
مونوريل العاصمة الإدارية

مشروع مونوريل العاصمة الإدارية
مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

 


المونوريل

مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل شرق النيل

النقل

اليوم السابع بلس



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