سكرتير البابا: مبادرة بنت الملك بالتعاون مع جهات الدولة وتوجد بكل الإيبارشيات

كتب ـ محمد الأحمدى

قال القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا تواضروس الثانى للرعاية الاجتماعية، إن مبادرة بنت الملك التى تنظمها الأسقفية منتشرة فى كل محافظات مصر، وتم تدشين المبادرة بالتعاون مع العديد من جهات الدولة منها وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعى الذى قدم الكثير من الامتيازات والتسهيلات.

وتابع خلال كلمته باحتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، أن الكنيسة تقوم بإيداع مبلغ لكل فتاة مع بداية كل عام ميلادى ففى عام 2021 تم إصدار دفاتر لنسبة 82 فى المية من الفتيات.

وفى العام الحالى تم عمل اصدار دفاتر توفير لمواليد 2005 ويتم ذلك فى كل إبروشيات مصر حيث تجمع المبالغ والتبرعات فى الحساب البنكى الخاص بالمبادرة فى بنك ناصر الاجتماعى، ويتم سحب المبلغ للفتيات التى تحتاجه من الأسر الأولى بالرعاية بعد تقديم كشوفات بالزواج والحالة المادية.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وتشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.