سقوط شاب من قطار وإصابته في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

سقط شاب من قطار بالعياط، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار في العياط. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب اختل توازنه، وسقط من القطار، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة صحية حرجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.