سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر بالخارج للعمل

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم" على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.