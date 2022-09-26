سفير كوريا الجنوبية يزور المناطق الأثرية بمنطقة بني حسن الشروق في المنيا

زار السفير " هونج جين ووك" سفير كوريا الجنوبية في مصر، صباح اليوم الاثنين، المناطق السياحية والأثرية بمنطقة بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، بهدف التعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة والاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية القديمة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد استقبل أمس الأحد، سفير كوريا الجنوبية بمصر، بمقر الديوان العام، كما اصطحبه في جولة تفقدية على كورنيش النيل، وذلك ضمن زيارة السفير لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين.

الجدير بالذكر ان محافظة المنيا تعد ثالث محافظة بآثارها بعد محافظتي الجيزة والأقصر، لما تتضمنه من المناطق السياحية الفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية.