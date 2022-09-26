سفير فلسطين لدى القاهرة يستقبل السفير المصرى الجديد لدى رام الله

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، نظيره سفير مصر لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان لمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى فلسطين ، الإثنين في مقر السفارة.
ورحّب السفير دياب اللوح – بحسب بيان صادر عن سفارة فلسطين - بالسفير إيهاب سليمان ، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة، مشيدًا بمستوى العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر، موضحاً أهمية دور مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية .
ووضع السفير دياب اللوح نظيره المصري في صورة آخر المستجدات السياسية في فلسطين
من جانبه، ثمّن السفير ايهاب سليمان هذا اللقاء الطيب ، وأكد على مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه فلسطين لإقامة دولة مستقلة وفقا للشرعية الدولية.
مؤكداً على استمرار التعاون والتشاور، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
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