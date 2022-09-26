اليوم السابع
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زيارة ميدانية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة.. صور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:28 ص
زيارة ميدانية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة.. صور زيارة طلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب
كتبت - مرام محمد

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، طلاب مدرسة القاهرة اليابانية، وذلك في إطار الزيارة السنوية للطلاب اليابانيين لمحطة مياه جزيرة الدهب.
 
وأكد منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية الزيارات الميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي، مرحبا بالوفد الزائر، الذي ضم مدير المدرسة ومسئول الأنشطة بالمدرسة وعدداً من طلاب المدرسة.
 
وتناولت الزيارة، شرحا تفصيليا عن مراحل تنقية المياه، بدءاً من نهر النيل، ومرورا بمراحل التنقية المختلفة، ووصولا بالمياه النقية، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من الرسائل التوعوية؛ تهدف إلى المحافظة على كل نقطة مياه، كما تفقد الوفد الزائر المحطة الياباني بجزيرة الدهب.
 
واختتمت الزيارة، بتوجيه إدارة مدرسة القاهرة اليابانية، خالص الشكر والتقدير للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة للجهد المبذول في سبيل انجاح الزيارة السنوية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية.
 
يُذكر أن مدرسة القاهرة اليابانية تقع في محافظة الجيزة، وتخدم المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة من طلاب الجالية اليابانية بمصر.
 
تفقد الطلاب لمراحل تنقية المياه
تفقد الطلاب لمراحل تنقية المياه

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة الطلاب لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة
زيارة الطلاب لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة

 

زيارة طلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة
زيارة طلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة

 


مياة الشرب بالجيزة

محطات مياه الشرب

مياه الشرب

محطة مياه جزيرة الدهب



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