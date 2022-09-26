زى النهارده.. الجنايات تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين بقضية "خلية الوراق"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، يوم 26 سبتمبر 2019، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تقضى بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة متهم أخر، بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.