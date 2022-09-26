"زراعة الشرقية" تنظم دورة تدريبية لمطبقى المبيدات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور علي أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات، وذلك لتدريب 25 شابا وفتاه من مطبقي المبيدات على الإستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحه الإنسان.



أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الدورة التدريبية يتم تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش بإستخدام المبيدات وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة لافتاً إلى أن إقامة الدورات التدريبية لشباب الخريجين تهدف أيضا إلى خلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم تدر عليهم دخلا وتوفر لهم حياه كريمة.

ذلك في إطار خطة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة إستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.





