روفيدة طالبة ببنى سويف: شكرا "حياة كريمة".. وفرت لنا مركز شباب على أعلى مستوى

التقى "اليوم السابع"، روفيدة جمال محمد، الطالبة فى الصف الثانى الإعدادى بمدرسة طحا البيشة الإعدادية بنات التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تلك القرية التى تعد من القرى المدرجة فى مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى لمحافظة بنى سويف، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقالت روفيدة جمال، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت فى تطوير وانشاء مركز الشباب الموجود بالقرية، مشيرة إلى أن التطوير شمل أرضية الملعب، بالإضافة إلى المبنى الإدارى والاجتماعى بمركز الشباب.

واضافت الطالبة روفيدة: القرية كانت تعانى من عدم تطوير مركز الشباب الموجود، مشيرة إلى أن التطوير الذى شهده مركز الشباب يعد انجاز كبير لم تكن تتوقعه هى وزميلتها فى المدرسة.

وأضافت الطالبة روفيدة أنها منذ نعومة أظفارها من المترددين على مركز الشباب بالقرية وتشارك فى الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية بالإضافة إلى تمثيل القرية فى المسابقات والمهرجانات التى يتم تنظيمها من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظه بنى سويف.

وأكدت الطالبة روفيدة، أن مبادرة حياة كريمة غيرت الشكل العام لقريه طحا البيشة، مشيرة إلى أن القرية استفادت من العديد من المشروعات التى تم تنفيذها داخل القرية من خلال مبادرة حياه كريمة.

وقالت الطالبة روفيدة جمال أن مبادرة حياة كريمة نفذت العديد من المشروعات داخل قرية طحا البيشة منها مركز الشباب الذى أصبح المتنفس الأساسى والرئيسى لشباب ورجال ونساء وأطفال قرية طحا.

واكدت روفيدا جمال أن المبادرة نفذت العديد من المشروعات منها مركز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المدارس الابتدائية والإعدادية بالقرية وإدخال خدمات الصرف الصحى بالقرية، والبدء فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمنازل القرية، بالإضافة إلى تطوير الوحدة الصحية بقريه طحا البيشة ودراجات ضمن مشروعات حياة كريمة الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى الشامل.