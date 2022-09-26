روسيا: نأمل في مواصلة الحوار مع واشنطن حول معاهدة "ستارت"

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن أمل بلاده في مواصلة الحوار مع واشنطن حول معاهدة "ستارت" للأسلحة الإستراتيجية الهجومية، مؤكدا أن موسكو لم تتوقف يوما عن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا النووية.



وقال ريابكوف - خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي، اليوم الاثنين "إن روسيا لم توقف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الحوار حول القضايا النووية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استمرار الحوار بشأن معاهدة "ستارت" مع واشنطن.



وأضاف: "نحن نواصل الحوار حول تفاصيل معاهدة "ستارت"، التي ربما تكون الأداة الوحيدة المتبقية في هذا المجال حتى الآن"، موضحا أن هذه المعاهدة توفر إمكانية التنبؤ بالمخاطر وتضمن الاستقرار النسبي، معربا عن أمله في أن يسود التفكير السليم في هذا المجال، ويستمر الحوار حول هذا الموضوع.



وتابع: "أعتقد أنه في ظل عدم وجود رغبة لدى الجانب الأمريكي للتخلص من كل ما تبقى من اتفاقيات للحد من التسلح، سيكون من الممكن الحفاظ على بعض عناصر هذه الاتفاقات على الأقل".