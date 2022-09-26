اليوم السابع
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رفع 400 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بأحياء الجيزة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:48 ص
رفع 400 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بأحياء الجيزة حملة لرفع الإشغالات بأحياء الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شن حى الحوامدية، حملة إشغالات صباحية مكبرة بشوارع جسر المنوات وسوق مساكن السهران وقرية أم خنان؛ لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، أسفرت عن رفع 191 إشغال متنوع للمحال والمقاهي والمنشآت التجارية، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الإشغالات الصباحية والمسائية والليلية بمختلف المدن. 
 
وفي ذات السياق، شن حي الوراق بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة على شوارع عبد المنعم رياض، والغاز، وكورنيش النيل، أسفرت عن مصادرة 143 حالة إشغال، وذلك بمتابعة اللواء ذكي ممدوح رئيس حي الوراق.
 
كما شن مركز ومدينة أوسيم، حملات موسعة بشوارع المسابك، والجمعية الزراعية، ومسجد الرحمن، والمدينة المنورة، ومنطقة مزلقان لعبة، أسفرت عن رفع 60 حالة إشغال لمحلات تجارية ومقاهي وكافيهات وباعة جائلين تُحدث إشغالاً بالطريق العام، ورفع كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بنطاق بشتيل بمركز أوسيم، وإيداع المضبوطات المخازن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وذلك بمتابعة فرج عبد العاطي رئيس المركز.
 
حملة إشغالات مكبرة بالجيزة
حملة إشغالات مكبرة بالجيزة

 

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 

إزالة تعديات المحال التجارية
إزالة تعديات المحال التجارية

 

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات

 

حملة لإزالة التعديات بالهرم
حملة لإزالة التعديات بالهرم

 


إشغالات

تعديات

ازالة الاشغالات

حملة لازالة الاشغالات

الجيزة



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