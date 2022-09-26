اليوم السابع
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رفع 2100 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالهرم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:57 ص
رفع 2100 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالهرم حملة لإزالة الإشغالات بالهرم
كتبت - مرام محمد

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شن حي الهرم، حملة إشغالات مكبرة على المحلات التجارية لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بشارع فيصل الرئيسي وشارع المنشية الرئيسي والمريوطية بالقطاع الجنوبي، استهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق؛ وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف ومتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم، واستكمالا للمجهودات والأعمال اليومية بتكثيف حملات الإشغالات الصباحية والمسائية والليلية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق في المواعيد المحددة وترشيد استهلاك الطاقه الكهربائية.
 
وأسفرت الحملة عن مصادرة ورفع ونش تشوين بدون تصريح بشارع فيصل الرئيسي بالقطاع الشمالي، وكذلك رفع معدات ونش تشوين شقة بدون تصريح من العقار الكائن بشارع الفجر الجديد الترابيع بالقطاع الشمالي، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وشملت الحملة، التوجه إلى العقار الكائن 58 قطعة 5 قطاع هضبة الأهرام، ورفع الونش بالكامل وإيداعه مخزن القطاع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ردا على البلاغ الوارد من عمليات المحافظة بشأن أعمال ونش تشوين بدون تصريح.
 
ونفذ القطاع الشمالي، حملة لإزالة غرفتين مقامة بالمخالفة على الطريق الصحراوي أمام المتحف المصري الكبير بالإضافة إلى أعمال رفع ونش كامل من شارع المريوطية فيصل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
كما شن قطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات مكبرة على شارع الضغط العالي وشارع جاردنيا، تم خلالها رفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من الكافيهات المخالفة للتعليمات، ومصادرة 900 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
ونظم القطاع الجنوبي بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحي حملة إشغالات مكبرة على شارع اللبيني هرم والمريوطية وشارع الأربعين، استهدفت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للطريق العام ورفع إشغالات المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، وعليه تم مصادرة 1200 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي واستاندات وشيش وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وإيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات

 

حملة لإزالة التعديات بالهرم
حملة لإزالة التعديات بالهرم

 


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الجيزة



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