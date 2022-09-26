رئيس شركة مياه دمياط يتفقد مشروعات حياة كريمة لمتابعة نسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

أجرى المهندس خالد جمال الدين احمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط،.جولة تفقدية استهدفت زيارة مشروعات الصرف الصحى للعزب والمناطق المحرومة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال إن المشروع يشمل محطات رفع وخطوط طرد محطة رافع صرف صحى "قرية التوفيقية" وخط الطرد الخاص بالمحطة بطول 1.7 م.ط بتكلفة 25.7 مليون جنيهاً، ومحطة رافع صرف صحى لقرية الدهايمة وخط الطرد الخاص بالمحطة بطول 3.7 م.ط، بتكلفة 29.8 مليون جنيها، ومحطة رافع صرف صحى "النواورة لقرية كفر سليمان" وخط الطرد الخاص بالمحطة، بتكلفة إجمالية للمشروع 82 مليون جنيهاً لخدمة ثلاث قرى.

وأكد خلال زيارته ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد؛ لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتى ذلك ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والتي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط.