رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المرحلة الثانية لتطوير أقسام المستشفيات.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، لمتابعة أعمال الإنشاءات، والوقوف على آخر المستجدات في تطوير الأقسام الداخلية، ضمن خطة العمل خلال الفتره الزمنية المحددة.



رافق رئيس الجامعة بجولته، الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إسحاق سمير مدير المستشفى الجامعي.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور خلال جولته، أن الهدف من أعمال التطوير المستمرة بالمستشفيات الجامعية هو إنشاء مستشفى نموذجي يتواكب مع منظومة التأمين الصحي الجديد، ووفقًا لذلك وضعت الجامعة خطة مرحلية للتطوير من حيث الأعمال المدنية ، والخدمات الطبية ، وزيادة عدد الأسرة، وذلك حتى تستطيع المستشفى تقديم خدماتها للمواطنين ، ودون الإخلال برسالتها العلمية والتعليمية والتدريبية لتخريج أفضل الكوادر في هيئة الأطباء والتمريض.



وأردف " مندور " أنه بالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الأقسام الداخلية والتى تم إفتتاحها بحضور معالى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ، مع سلسله من الإفتتاحات الكبرى والتى جاءت بالتزامن مع إحتفالات مصر بالعيد التاسع لثورة 30 يونية ، ثم بدأت المرحلة الثانية من تطوير الأقسام الداخلية منذ أغسطس الماضي والتي من المنتظر أن تستمر على مدار 6 أشهر من العمل.

هذا وتابع "مندور " سير الأعمال الإنشائية داخل مبنى العيادات الخارجية مؤكداً أن العمل يسير على قدم وساق وذلك للانتهاء منه وفقاً للجدول الزمني المحدد ، كما حرص " مندور " على تفقد سير العمل بالمستشفى والإطمئنان على المرضى ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات التى يتم تقديمها مطالباً بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية حرصاً على المرضى وذويهم .



الجولة



جانب من جولة رئيس جامعة قناة السويس للمستشفى الجامعى



جولة رئيس جامعة قناة السويس للمستشفى الجامعى



