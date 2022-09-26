رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات دور ثان للدبلوم التربوي بـ"حاسبات ومعلومات".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للدبلومة التربوية بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، واطمأن على حسن سير وانتظام العمل بلجان الامتحانات والالتزام بالتباعد الآمن، والإجراءات الاحترازية، موجهًا بتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة اداء الامتحانات.

وشارك فى جولة رئيس الجامعة، الدكتور محمود النوبي آدم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتور يوسف عباس وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبد النعيم، رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار، وأحمد الفاضل أمين كلية الحاسبات والمعلومات.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته بكلية الحاسبات والمعلومات، إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد التقديم للالتحاق بدراسة الدبلوم التربوي للعام الجديد، وسيتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق كرم الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الطالب تيم الله بجامعة الطفل، لفوزه برحلة علمية لروسيا، معربا عن سعادته بفوز طالب من جامعة طفل الأقصر، بهذه الجائزة والتى تعتبر فرصة ذهبية لأى طالب.

وهنأ الدكتور أيمن قدرى، منسق عام جامعة الطفل بالجامعة، تيم الله، لفوزه بهذه الجائزة التي كانت على مستوى طلاب جامعة الطفل على مستوى الجمهورية وتم اختيار أفضل 10 طلاب فى المسابقة التى أقيمت فى مجال الفيزياء والعلوم النووية، التى مرت بعدة اختبارات ومقابلات شخصية ولغة، تحت رعاية وتمويل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقيادة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، ومتابعة وتوجيه الدكتورة جينا الفقى، منسق عام جامعة الطفل.

وأشار منسق عام جامعة الطفل بجامعة الأقصر، إلى أن الجائزة هى عبارة عن منحة علمية للسفر إلى روسيا لزيارة أكبر مراكز العالم فى البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية فى روسيا، والتى منها المعهد المشترك للأبحاث النووية (JINR).



أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلوم التربوي بكلية الحاسبات والمعلومات



أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلوم التربوي بكلية الحاسبات



امتحانات الدور الثاني للدبلوم التربوي بكلية الحاسبات والمعلومات



رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلوم التربوي