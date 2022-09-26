اليوم السابع
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رئيس المجلس القومي للمرأة تزور هيئة قضايا الدولة لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:36 م
رئيس المجلس القومي للمرأة تزور هيئة قضايا الدولة لبحث التعاون المشترك مايا مرسى رئيس المجلس القوى للمرأة
كتب محمد إبراهيم

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زارت اليوم الإثنين الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، حيث تبادل الطرفان الدروع التذكارية بينهما، وما تقدمه الهيئة من تقدير كبير لدور المرأة، بالعمل في الهيئة القضائية في شتى المجالات وبجميع أقسام الهيئة.
 
جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والتقدير المتبادل بين هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة، والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.
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جانب من اللقاء 
 
حضر اللقاء كل من المستشار أحمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام، المستشار هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، المستشار دكتور عبد الحميد النجاشي نائب الرئيس قسم المنازعات الخارجية، المستشار أحمد سعد نائب الرئيس، المستشارة دنيا أحمد عرفه الأمين العام المساعد، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد، والمستشارة يمنى بدير بالمكتب الفني، والمستشارة شادية عرفات بالتفتيش الفني، والمستشارة سلمى العلايلي بقسم المنازعات الخارجية، والمستشارة نجاة سلمان بقسم المنازعات الخارجية.
 
ومن جانب المجلس القومي للمرأة حضر كل من المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة دينا الصيرفي عضو المكتب الفني لرئيس المجلس. 
 

المجلس القومي للمرأة

مايا مرسي

قضايا الدولة



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