رئيس الطائفة الإنجيلية يتوجه لـ"أوسلو" للمشاركة بمؤتمر رابطة الكنائس

كتب ـ محمد الأحمدى

يغادر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، الإثنين، متوجهًا للعاصمة النرويجية أوسلو، وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي لرابطة الكنائس البروتستانتية "CPCE" في أوروبا، يلتقي خلالها رئيس الإنجيلية بعدد من قادة ورؤساء الكنائس الإنجيلية من 30 دولة حول العالم.

وتعتبر رابطة الكنائس البروتستانتية "CPCE" في أوروبا، تجمعًا لأكثر من 100 كنيسة بروتستانتية من أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، تهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين الكنائس البروتستانتية في مختلف دول العالم، وذلك لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة التي تحتاجها الشعوب.

ومن المقرر أن تشمل الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية خارج البلاد، زيارة عدد من الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها قادة وقسوس الكنائس الإنجيلية في عدد من الولايات الأمريكية.