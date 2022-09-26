رئيس الإمارات يبدأ زيارة دولة إلى سلطنة عُمان الثلاثاء لتعزيز التعاون

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يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، زيارة دولة إلى سلطنة عمان تستمر يومين تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين وتعزيزاً لأواصر المحبة التي تجمع الشعبين.



ويبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة، فضلا عن بحث مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.