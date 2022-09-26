دولاب مخدرات متحرك.. ضبط حشيش داخل سيارة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاطلين - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.