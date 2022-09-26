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دار الإفتاء: السبت 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:31 م
دار الإفتاء: السبت 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوى الشريف دار الإفتاء المصرية
كتب ـ على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام السبت 12 ربيع الأول 1444هـ - 8 أكتوبر 2022م، مضيفة: "لقد قربت ذكرى مولد خير الأنام فلنحتفل به صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته وتجديد العهد مع الله عز وجل ولنكثر في هذه الأيام المباركة من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم".
 
كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        
 
وقالت دار الإفتاء: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الإثنين، الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.

ذكرى المولود النبوى

موعد المولد النبوى

المولد النبوى

دار الإفتاء

اليوم السابع بلس



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