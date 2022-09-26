حملة لرفع الإشغالات والتعديات بحى طرة

كتب ـ سيد الخلفاوى

بدأت المنطقة الجنوبية ل محافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتنفيذ حملة مكبرة تستهدف إعلاء كلمة القانون وإعادة الانضباط لشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية برمتها، لإضفاء المظهر الحضارى الذى يليق ويتماشى مع ما يجرى من تنفيذ الخطة الشاملة للتطوير والارتقاء بشوارع وميادين الأحياء وتحسين مستوى الخدمات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتأكيدا على ما تم التوجيه به لمتابعة حالة الشوارع والوقوف على مستوى النظافة والإشغالات وازالة التعديات لإعادة الانضباط ومحاسبة المقصرين فى أداء عملهم، وذلك بالتنسيق مع فريق العمل بالمتابعة الميدانية للمنطقة الجنوبية والأحياء فقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بحضور وتحت إشراف المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة وبالتنسيق مع أجهزة المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفي المربعات بالحي، بحملة إشغالات موسعة استهدفت رفع كافة المخالفات الخاصة بالمحلات والأكشاك والكافيهات بشارع مصر حلوان الزراعي، حيث تم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإيداعها بمخزن الحي والتنبيه على أصحاب المحلات والباعة بعدم تكرار المخالفة .

وفي ضوء استمرار التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة لتوفير بيئة آمنة خالية من كافة أشكال الملوثات وحفاظا على المظهر الحضاري اللائق في ظل حملات النظافة المكبرة والتي تجوب أحياء المنطقة الجنوبية ومواصلة الجهود لرفع جميع التراكمات والمخلفات، وتحقيق الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة الجنوبية والعمل على تغيير واجهة شوارع وميادين احياء الجنوبية إلى أزهى صورها.

و اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع من خلال متابعتها للجهود المبذولة وتفقدها لاعمال رفع التراكمات والتي تتم دون توقف بالتنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة و بتدعيم الحملة بعدد كبير من المعدات وفرق العمل .

وفى السياق، واصلت الأجهزة المعنية بحي طرة حملات النظافة المكبرة لرفع المخلفات والقيام بأعمال تجريد ورفع كفاءة الشوارع، حيث تم مواصلة الأعمال بمنطقة كوتسيكا وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع نادي الاسمنت، كما شملت الحملة مدينة الوحدة أمام مدرسة الوحدة الابتدائية ومدخل السكة الحديد من معهد أمناء الشرطة بالإضافة إلى رفع مخلفات وتقليم أشجار مدرسة رقية .

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم بتكثيف الحملات والتواجد الميدانى للسادة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية والاجهزة التنفيذية بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل أى عقبات قد تعوق مواصلة الأعمال .

مع التأكيد على تنفيذ كل ما وجهت به من قبل وتلافى جميع الملاحظات حتى يتسنى تحقيق الهدف الذى أعدت من أجله هذه الحملة المكبرة، وهو شعور المواطن بحدوث طفرة فى منظومة النظافة والمظهر العام بجميع الشوارع لتكون واقعا ملموسا.