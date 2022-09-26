حملة تفتيش بمدينة الأقصر تنجح فى تحصين 61 رأس ماشية متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن تنظيم حملة تفتيش بيئي للعمل على تحصين 61 رأس ماشية متنوعة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز ومدن المحافظة، وتعليمات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لإدارة شؤون البيئة بالمدينة بالتنسيق مع دكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وتم تنظيم حملة تفتيش بيئي، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حيث استهدفت الحملة المناطق التالية:- (الجواهرة - ترعة البسوس - القباحي الغربي)، وتم تحصين عدد 61 رأس ماشية متنوعة (أبقار وجاموس)، وجاري التنسيق والمتابعة لإستكمال أعمال الحملة داخل نطاق مدينة الأقصر.



وجاء ذلك تزامناً مع أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع و حث المواطنين من أصحاب رؤوس الماشية بالتجاوب مع الأطباء، وتيسير أعمالهم لتحصين الماشية حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية، حيث شارك بالحملة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، والمقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والدكتور مايكل رفعت مدير الوحدة البيطرية بمدينة الأقصر.



وفى نفس السياق قاد رجال إدارة شؤون البيئة مجلس مدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية موسعة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، استجابة لشكوى رئيس حي المطار من مصادر تلوث بيئي بمنطقة الزناقطة ومنشأة العماري.



ومن جانبه وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بإطلاق الحملات للمرور على 4 محلات جزارة، و2 ورشة نجارة وورشة رخام ومخبز حلوانى، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقاً لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت.





تحصين المواشي بمدينة الأقصر



تفتيش بمدينة الأقصر تنجح فى تحصين 61 رأس ماشية متنوعة