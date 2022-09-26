حملات نظافة وتجميل بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.. صور

تابع فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي اعمال النظافة والتجميل بشوارع المدينة، و متابعة قص وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين، وكنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.

وتابع محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، اعمال النظافة العامة، والإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، حيث تم رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، ومتابعة سيارة رش المياه الغير صالحة للشرب، وذلك لغسل التلتوارات ورش الشوارع والطرق بالمداخل الرئيسية للمدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات، ومتابعة النظافة العامة اليومية،و نظافة ورش المياه بالطرق، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، و إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينه والتوابع، لرفع كفاءة الإنارة العامة، وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على استكمال أعمال النظافة اليومية والتجميل وقص وتهذيب الأشجار، و أهميه إزالة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل التابع للجهاز القومي للتنسيق الحضاري في إنهاء الأعمال بالشكل اللائق للمدينة، حيث تم وضع مخطط بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإظهار مركز ومدينه الرياض بالشكل الحضاري والثقافي، الذي يليق بها ويتناسب مع تاريخها، ووضع مقترحات لتحسين الصورة البصرية بما يتلائم مع طبيعة مدينة الرياض المتميزة عن طريق تصميم شكل اللافتات الإرشادية، وواجهات المحلات والمباني، المحيطة بنطاق المدينة، ومازال العمل مستمراً علي مدار الساعة، بالأضافة إلي التواجد المستمر في الشوارع.

كما أشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ورفع الأتربة، بالاضافة إلى تكثيف النظافة، و التنسيق مع القسم الزارعى "المشتل" باستكمال اعمال تنظيف الاحواض الزراعية، و تقليم وتهذيب الاشجار، ورى الأحواض، فضلاً عن استكمال اعمال تطهير صفايات الأمطار بدسوق، و ومازال العمل مستمرا تباعاً بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و تركيب صفايات الامطار الجديدة بالمناطق الى تم الانتهاء من رصفها.

وتابع أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل، والصيانة ورفع القمامة، وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتوفير الامكانات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمدينة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بضرورة متابعة أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامه باستمرار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية "قلين، والحامول، وسيدي غازي، والرياض، ودسوق، ومدينة بلطيم، وسيدي سالم"، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.