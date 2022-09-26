حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بتنفيذ حملات بصورة يومية صباحية ومسائية على مدار اليوم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، للأجهزة التنفيذية والأمنية بإستمرار متابعة رفع الإشغالات ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية ، تحقيقاً للانضباط العام.

وخرجت الحملات فى منطقة أسفل كوبري أبو الجود وشارع مدرسة الصنايع وشارع ابو الجود بمدينة الأقصر، لمتابعة رفع الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين بعد إزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق، وإزالة التند العشوائية ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمنطقة.

وأزالت الحملات ما تبقى من إشغالات، مع التأكيد على أصحاب المحال بعدم الخروج على الأرصفة، وإعادة الانضباط إلى شارع مدرسة الصنايع الذي يعد محورا مروريا هاما يربط شارع مستشفى الكرنك الدولي بعدة شوارع رئيسية وفرعية أخرى، حيث يتسبب انتشار الباعة الجائلين بالشارع في إعاقة حركة مرور سيارات السرفيس والمارة، حيث شارك في الحملات أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، والرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، والنقيب عبد الله سلطان والنقيب أحمد مجدي والنقيب سيد سلامة ضباط شرطة المرافق، وأيمن حسين رئيس حي وسط وحجاج نبوي نائب رئيس الحي، وإدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالتنسيق مع معدات الحملة الميكانيكية.



إزالة المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بشوارع مدينة الأقصر



تجميل منطقة أسفل كوبرى أبو الجود بالأقصر



حملات ازالة الاشغالات بشوارع الأقصر



حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمظاهر العشوائية بالأقصر



