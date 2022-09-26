حماة الوطن يدشن مركز الأمل رقم 14 لدعم المرأة المعيلة

كتب: أمين صالح

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أن حزب حماة الوطن دشن ١٣ مركزا للأمل في اطار مبادرة طاقات الوطن المنتجة ،والتى تهدف ألا يكون في وطننا الغالي أي يد لا تعمل.

وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن حماة الوطن أطلق مبادرة طاقات الوطن المنتجة في شهر سبتمبر من العام الماضي والتى تزامنت مع دعوة الرئيس لدعم منطقة الهجانة والتي تم تسميتها مدينة الأمل.

وتابعت : دشن حزب حماة الوطن أول مركز للأمل في الهجانة وكان من أهدافه دعم المرأة المعيلة حيث يقوم بتدريبها علي الحياكة وكافة الحرف التراثية وأيضا تشغيل السيدات وتسويق هذه المنتجات ، موضحة أنه عادة تأتي الأم مع الأطفال وهو ما يمثل فرصة هامة لدعم الأطفال وتدريبهم علي الفنون والحرف اليدوية من خلال مبادة الفن حياة.

وتابعت : قمنا بإنشاء فصول لتعليم البنات الصغار الحرف اليدوية ثم توالت افتتاحات المراكز في مختلف المحافظات.

وأوضحت مصطفى ك،أنه بعدما نجحت التجربة قرر الحزب أن يدشن عدد آخر من مراكز الأمل بالمحافظات وقمنا بعمل مركز الأمل في أسيوط ثم مركز آخر في شمال سيناء والقليوبية والدقهلية وخلال اسبوعين سيتم تدشين المركز رقم ١٤ باحدى قرى محافظة سوهاج.

وأضافت افتتح حماة الوطن مركز في محافظة الفيوم وهو المركز الذي يحظي باقبال كبير في المحافظة ثم توالت المراكز في باقي المحافظات علي أن تقدم هذه المراكز دعم نفسي واجتماعي كذلك محو الأمية وتنظيم الأسرة الي جانب التوعية الصحية بكل المراكز.

وذكرت مصطفي أن حماة الوطن دشن عدد من مراكز الأمل بالمحافظات نستعرضها فيما يلي:

مركز الأمل (1)

حي الهجانة - محافظة القاهرة

مركز الأمل (2)

محافظة أسيوط

مركز الأمل (3)

محافظة شمال سيناء

مركز الأمل (4)

مدينة العبور - محافظة القليوبية

مركز الأمل (5)

مدينة أجا - محافظة الدقهلية

مركز الأمل (6)

محافظة المنوفية

مركز الأمل (7)

محافظة الفيوم

مركز الأمل (8)

محافظة الإسكندرية

مركز الأمل (9)

كفر شكر - محافظة القليوبية

مركز الأمل (10)

حي المهندسين - محافظة الجيزة

مركز الأمل "11”

محافظة جنوب سيناء

مركز الأمل “12”

مدينة مطروح بمحافظة مرسى مطروح

مركز الأمل “13”

مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح