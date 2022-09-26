اليوم السابع
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حلوى المولد النبوى في دمياط على كل شكل ولون.. والكيلو يبدأ من 45 جنيها.. صور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:00 ص
حلوى المولد النبوى في دمياط على كل شكل ولون.. والكيلو يبدأ من 45 جنيها.. صور حلوي المولد النبوي
دمياط معتز الشربينى

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أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوى الشريف، وشراء حلوى المولد من الطقوس الجميلة التى يتميز بها الشعب المصرى احتفالا بهذه المناسبة، وفى محافظة دمياط تتنوع أشكال وألوان حلوى المولد على كل شكل ولون باعتبار دمياط محافظة رائدة فى صناعة الحلوى بكل أشكالها.

"اليوم السابع"، التقى أحد أصحاب محال بيع حلوى المولد النبوى للتعرف على أنواع الحلويات والأسعار المتاحة هذا العام.

يقول أحد تجار حلوى المولد، إن موسم حلويات المولد من المواسم الهامة له طبيعة خاصة عند أهالى دمياط يحرصون على شراء حلويات المولد والأسر تتبادل هذه الحلويات فى صورة هدايا ومحبة ومنها أنواع كثيرة منها الطرى والناشف.

وأضاف أن ما يميز حلوى المولد أمشاط السمسمية والفولية والحمام واللديدة والملبن والجزرية والمشمشية وفى دمياط يزاد عليها والبندقية والفستقية واللوزية وكذاك عروسة المولد والحصان باللون الأحمر المميز.

وأضاف التاجر، أن أسعار علبة الحلوى وزن كيلو تبدأ من 45 جنيها وتزداد تدريجيا إلى 50 جنيها و70 جنيها حتى يصل سعر علبة 2 كيلو 90 جنيها وتصم العلبة مختلفة الأنواع التى ترضى الزبون وتدخل الفرح على أهل بيته، ويوجد أقراص الفستقية والبندقية واللوزية بسعر 20 جنيها للقرص الواحد وسعر النوجه 2 جنيه، كما يتوافر الملبن الدمياطى الشهير بعين الجمل أو البندق وعروسة المولد الحمراء تبدأ بسعر 5 جنيهات والحصان بسعر 3 جنيهات وهى من الأشياء المحببة للأطفال، وتمكنا من صناعة عروسة وحصان بتصميم جديد من الحلوى بسعر 14 جنيها وكلها ذات ألوان طبيعية لا يخشى من أكلها؛ وأضاف أن ما يميز حلوى المولد أنها موسمية وتصنع طازجة لأن أغلبها لا يصلح للتخزين.

 

حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (1)
حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (1)

 

حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (2)
حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (2)

 

حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (3)
حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (3)

 

حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (4)
حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (4)

 

حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (5)
حلوى المولد النبوى في دمياط علي كل شكل ولون (5)

 


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