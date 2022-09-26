حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ وتكريم المتميزين فى الأنشطة الطلابية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين الموافق 26/9/2022م حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين والطلاب .

وخلال الحفل، كرم رئيس جامعة كفرالشيخ، الطلاب المتفوقين دراسياً وعلمياً، وأعضاء اتحاد طلاب الكلية والمتميزين في الأنشطة الرياضية، وتسليمهم شهادات التقدير.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

وأكد الدكتور "دسوقي" وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحا انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.

وأشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تكوين شخصية الطالب بجانب النواحي العلمية والدراسة الأكاديمية، مشيداً بدعم رئيس الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب وإبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات .

ووجه الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، الشكر للطلاب على حسن اختيار أعضاء مجلس الاتحاد الذي يعد خير سفير لهم، وقال إن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، مضيفًا أنه تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل النشاط الرياضي والجوالة، الأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.

وأشاد الطالب إسماعيل إبراهيم إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب، ً بدعم قيادة الجامعة للاتحاد في كافة الأنشطة، مقدما الشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، موضحا أن الهدف الأسمى هو خدمتهم.



الحضور في الاحتفالية



رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ