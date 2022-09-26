اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 615 مليون حالة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:21 ص
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 615 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 615 مليونا و90 ألفا و972 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و536 ألفا و966 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و56 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 685 ألفا و750 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و530 وفاة


جونز هوبكنز

كورونا

البرازيل

الولايات المتحدة

الهند



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