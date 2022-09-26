تهديدات الإغلاق الحكومى الأمريكى تزداد فى ظل عدم التوصل لاتفاق فى الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن العمل يجرى في الكونجرس على قدم وساق من أجل التوصل سريعا إلى اتفاق لتمويل الحكومة في الوقت الذى يسعى فيه المشرعون إلى تجنب الإغلاق بنهاية الأسبوع.

وتعرض المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون لضغوط من أجل الموافقة على مشروع قانون لتمويل قصير المدى، والذى من شأنه أن يبقى تمويل الحكومة بالمستويات الراهنة حتى بعد الانتخابات النصفية، وشراء الوقت لحين التوصل إلى اتفاق أكبر حول الإنفاق الحكومى في العام المالى 2023.

إلا أن الكونجرس أمامه أقل من أسبوع لتمرير إجراء التمويل أو المخاطرة بأول إغلاق منذ سنوات، ولا يزال المشرعون يواجهون عقبات لاجتيازها، وستغلق لحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر في حال عدم تمرير إجراء إنفاق جديد.

ومن بين أكبر العقبات التي تقف أمام تمرير التمويل الجهود المستمرة من قبل السيناتور الديمقراطى جو مانشين، والقيادة الديمقراطية لاستخدام التشريع الذى يعد تمريره ضرورة، كوسيلة للتغيرات في عملية التصاريح الخاصة بمشروعات الطاقة في البلاد.

وسبق أن توصل مانشين إلى اتفاق بين كبار الديمقراطيين والرئيس بايدن لتمرير الاقتراح، الذى يهدف إلى تسريع مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطاقة مقابل دعمه لفرض ضرائب كاسحة وحطة خاصة للمناخ والرعاية الصحية والتي تم تمريرها في الكونجرس بفارق بسيط.

وكان زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشارلز شومر قد قال في تصريحات يوم الخميس إن المقترح سيكون في تشريع التمويل الحكومى، وسيجرى التصويت عليه الأسبوع المقبل، لكن لم يقل ما إذا كانت الحزمة الكاملة ستحصل على الأصوات الـ 60 اللازمة لتمريرها.