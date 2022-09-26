اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:36 م
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تنفيذ إزالات فورية لبناء بدون ترخيص بمركزي القنطرة غرب والقصاصين بالإسماعيلية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:22 م
تنفيذ إزالات فورية لبناء بدون ترخيص بمركزي القنطرة غرب والقصاصين بالإسماعيلية جانب من الإزالات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، باستمرار الحملات المكثفة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، و كذلك محاولات البناء بدون ترخيص.


حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية الريَّاح التابعة لمركز و مدينة القنطرة غرب، حالة إزالة فورية لبناء بدون ترخيص.


الإزالة عبارة عن منزل من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، بمساحة (80) م تقريبًا، و تمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


و في نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية الشروق التابعة لمركز و مدينة القصاصين بتنفيذ حالة إزالة فورية لبناء بدون ترخيص، عبارة عن سور (60) م تقريبًا، و تمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


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