تنفيذ إزالات فورية لبناء بدون ترخيص بمركزي القنطرة غرب والقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، باستمرار الحملات المكثفة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، و كذلك محاولات البناء بدون ترخيص.



حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية الريَّاح التابعة لمركز و مدينة القنطرة غرب، حالة إزالة فورية لبناء بدون ترخيص.



الإزالة عبارة عن منزل من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، بمساحة (80) م تقريبًا، و تمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



و في نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية الشروق التابعة لمركز و مدينة القصاصين بتنفيذ حالة إزالة فورية لبناء بدون ترخيص، عبارة عن سور (60) م تقريبًا، و تمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.