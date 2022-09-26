تنظيم البرنامج التدريبي الأول في أفريقيا في مجال الإسكان التعاوني

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه سيتم عقد البرنامج التدريبي الأول في قارة إفريقيا لتأهيل الكوادر القيادية الشابة في مجال الإسكان التعاوني، خلال الفترة من 17 : 20 أكتوبر المقبل، كخطوة نحو الريادة المصرية في التدريب بمجال الإسكان التعاوني، وذلك ضمن فعاليات انعقاد مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة المقرر عقده للمرة الأولى بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن هذا البرنامج التدريبي يُشارك فيه مجموعة من الشباب بعدد من دول أفريقيا، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة وتعاونيات الإسكان الدولية والحلف التعاوني الدولي والمنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، وبرعاية كاملة من وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار الدكتور حسام الدين رزق إلى أن المستهدف من هذا البرنامج التدريبي هو جعل مصر مركزاً للتدريب في قارة أفريقيا في مجال الإسكان التعاوني، مما سيسهم في تعريف الدول الإفريقية بالنماذج والمحاور الجديدة لمشروعات الإسكان التعاوني والتي يتم تنفيذها حالياً في مصر، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يُعد باكورة البرامج التدريبية في التعاونيات على المستوى الدولي، وأنه سيتم تنفيذ أكثر من برنامج تدريبي مماثل سواء في مصر أو في بعض الدول الإفريقية الصديقة.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن انعقاد مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة للمرة الأولى بمصر يعتبر بمثابة تأكيد للدور المهم للإسكان المصرى على مستوى القارة الإفريقية، ويمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاونيات المصرية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتم عقده بعنوان " معاً لتنمية إفريقيا Growing Africa Together "، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني.

وأوضح الدكتور حسام الدين رزق، أن هذه الفعاليات تُعقد في ظل فوز مصر خلال العام الماضي باستضافة المقر الدائم لمنظمة تعاونيات الإسكان الإفريقية، والمقر الدائم للمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا.