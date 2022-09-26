تفاصيل حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى ومبادرة "سكن لكل المصريين 3".. إنفوجراف

بدأ أمس الأحد، سحب الكراسات وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، بالإضافة إلى سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض تفاصيل حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى ومبادرة "سكن لكل المصريين 3"

سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات:

يبدأ من الأحد حتى 1 أكتوبر لذوى الاحتياجات الخاصة فقط

ومن 2 إلى 27 أكتوبر لجميع المواطنين



مبادرة سكن لكل المصريين (1)

-الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفورى فى:

(الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)

-وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن:

(أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطورى - العياط"، دمنهور)



مبادرة سكن لكل المصريين (2)

-دفع المقدم:

يبدأ من 10% لوحدات محدودى الدخل

ويبدأ من 15% لوحدات متوسطى الدخل

لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة

قيمة مقدم جدية الحجز:

ما بين 15 و22 ألف جنيه

أسعار بيع الوحدات المطروحة بالإعلان الجديد:

ما بين 194 و310 آلاف جنيه