تعيين محمد سلامة مديرا عاما للتشغيل في قطاع الكهرباء بمنطقة خليج العقبة

أصدر المهندس سامى أبووردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء قرارا بتعيين المهندس محمد سلامة شاهين مديرا عاما للتشغيل بقطاع كهرباء جنوب سيناءوذلك نظرا لخبرته الكبيرة ومجهوده الوفير وقيادته الحكيمة.

وصدر القرار بترقية المهندس محمد سلامة شاهين مديرا عاما للتشغيل لقطاع كهرباء جنوب سيناء، لما قدمه من خدمات لقطاع الكهرباء فى شرم الشيخ ومدن خليج العقبة خلال السنوات الماضية .

حيث كان المهندس محمد شاهين كان يشغل منصب مدير إدارة كهرباء شرم الشيخ وخليج العقبةحيث كان خلال السنوات الماضية يقوم على تأمين عشرات المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ وكذا قدم العديد من الخدمات للمواطنين وفى مواجهة السيول .