"تعليم القليوبية" تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد مع مسؤولى التجريبيات

القليوبية - إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعًا مع مسئولي التجريبيات بالمحافظة، اليوم الإثنين، بقاعة ديوان المديرية بحضور بليغ بدوي مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه بدأ الاجتماع بالثناء على مجهود جميع العاملين بالتجريبيات ومدي التعاون المثمر بينهم، بالإضافة إلى متابعة أهم الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الجديد، كما تناول أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.

وناقش سعيد ندا، مسؤولي التجريبيات في أهم المعوقات التي تواجه معلمو التجريبيات وضرورة التنبيه علي عمل حصر للعجز والزيادة ومخاطبة التوجيهات المختلفة لسد العجز إن وجد.

كما تضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط الهامة خلال الاجتماع للاستعداد للعام الدراسي الجديد، منها الاهتمام بطابور الصباح والإذاعة المدرسية وكذلك النشيد الوطني وتحية العلم، وكذلك انضباط اليوم الدراسي حسب المواعيد المحددة والخطة الموضوعة والاهتمام بالنظافة ومتابعة نظافة وتعقيم المدارس.

وناقش بليغ بدوي، مسؤولي التجريبيات بالاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والإشراف عليه منذ بداية العام الدراسي الجديد ومتابعة دمج التكنولوجيا والأنشطة وتوظيف القنوات التعليمية في إثراء العملية التعليمية.

واختتمت وكيل الوزارة، الاجتماع بضرورة المتابعة الجيدة والمستمرة للمدارس الرسمية في جميع الإدارات التعليمية وضرورة إبراز الإيجابيات بالمدارس الرسمية ومحاولة التغلب علي المعوقات والتغلب عليها.