تعرف على خطط التوسع لمترو الأنفاق ومساره وتكلفته

كتب ـ سيد الخلفاوى

تعمل الدولة على تكامل وسائل النقل بحيث تتصل ببعضها عبر شبكة كبيرة تصل لكل المحافظات بالجمهورية، للتسهيل علي المواطنين، ومن بين المشروعات التى تنفذها وزارة النقل مشروع الخط الرابع للمترو، ومشروع استكمال الخط الثالث للمترو ومشروعى الخط الخامس والسادس للمترو، وفى النقاط التالية نعرض كل التفاصيل عن مشاريع مترو الأنفاق.

أولا أسس اختيار مترو الأنفاق كإحدى وسائل النقل الحضري.

- مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 1 كم بين كل محطتين.

- نفقى فى شوارع ضيقة.

- علوى فى شوارع عريضة.

- سطحى فى أماكن معزولة وفقاً للتخطيط العمرانى للمنطقة ونوع التربة.

- مدة تنفيذ كبيرة.

- حجم نقل كبير.

1. السرعة التصميمية : 90 - 100 (كم/ساعة).

2. التكلفة المالية: 140 مليون دولار لكل كيلو متر نفقي – 100 مليون دولار لكل كيلو متر علوي – 70 مليون دولار لكل كيلو متر سطحي .

3. الطاقة الإستيعابية راكب/ساعة/إتجاه 40 – 65 ألفا.

4. الطاقة الإستيعابية/اليوم: 1 – 1.5 مليون

5. المسافة بين المحطات : 0.8 – 1.2 كم

6. أماكن التنفيذ : مناطق عالية الكثافة

7. طريقة التنفيذ : نفقى - علوى – سطحى

المزايا

• تساهم شبكة مترو الأنفاق بشكل كبير في حل مشكلة النقل داخل إقليم القاهرة الكبري.

• تخدم شبكة مترو الأنفاق مناطق عالية الكثافة السكانية حيث تنقل الخطوط الحالية حوالى 2 مليون راكب/اليوم وتصل إلى حوالى 7 مليون راكب/اليوم باستكمال باقى الشبكة المكونة من 5 خطوط بأطوال حوالى 180 كم داخل القاهرة الكبرى.

• تحقق شبكة المترو الربط والتكامل بين كافة مكونات شبكة النقل الجماعى بالجر الكهربائى (المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) ، وكذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة كما تم فى المحطة المركزية التبادلية عدلى منصور حيث تم مراعاة الربط وتبادل الخدمة فى المحطات التبادلية التى يتم تحديد أماكنها وفقاً لمتطلبات النقل .

• ربط شمال القاهرة بجنوبها عن طريق :

- الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة .

- الخط الثانى: والممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.

- الخط السادس: المخطط إنشاؤه والممتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادى الجديدة بطول 35 كم وعدد 26 محطة .

• كما يتم ربط شرق القاهرة بغربها من خلال:

- الخط الثالث : الممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة .

• الخط الرابع (خط الهرم) : بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مراراً بمدينة نصر لينتهى عند مدينة المحطة المركزية لوسائل النقل الجماعية .

• تقديم خدمة نقل سريعة آمنة تعمل على خفض زمن الرحلات للركاب ، خفض استهلاك الوقود المدعم وبأسعار تنافسية نتيجة خفض الاعتماد على وسائل النقل الخاصة .

• خلق سيولة مرورية علي الطرق السطحية والحد من الإزدحام و الحوادث المرورية علي الطرق حيث يتم تنفيذ المسارات النفقية فى المناطق الضيقة عالية الكثافة لوسائل لنقل السطحية مثل مناطق وسط البلد ومصر الجديدة بينما يتم تنفيذ المسارات العلوية فى المناطق التى لا تتحتاج لمنحنيات عالية مثل مسار الخط الثالث بشارع جسر السويس تم تنفيذ 6 محطات علوية بالجزيرة الوسطى بما لا يعيق حركة المرور .

• تتميز الوحدات المتحركة للمترو بسعة ركاب عالية تصل إلى 1700 راكب / القطار .

• كما تهدف وزارة النقل حالياً إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم دور المكون المحلى فى مشروعات المترو من خلال تصنيع وتجميع الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركتى سيماف ، نيريك المصريتان .

• راعت مشروعات مترو الأنفاق خدمة كبار السن وذوى الهمم بداية من دخول المحطات باستخدام الاشارات الأرضية وحتى القطارات التى تحتوى على أماكن خاصة بذوى الهمم أو اللوحات الضوئية والإذاعات الداخلية .