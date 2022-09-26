تطوير 4 مراكز خدمة عملاء في شركة مياه سوهاج بتكلفة 2.5 مليون جنيه

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من تطوير 4 مراكز خدمة عملاء فى مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم إنشاء مركز خدمة عملاء جديد بمركز أخميم، وجارى تطوير مركزى خدمة عملاء ساقلتة ودار السلام خلال شهر أكتوبر القادم.

وأوضح المحاسب أحمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء، أن مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة، تخدم 864646 مشتركا، وأنه يتم تقديم أكثر من 16خدمة بتلك المراكز، منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد وخدمة اضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.