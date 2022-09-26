تطعيم الأطفال فى بريطانيا ضد جدرى الماء بعد موت أكثر من 20 شخصا سنويا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن رؤساء التطعيم يقومون بإعادة الخطط لإعطاء لقاحات جدرى الماء ضمن لقاحات الأطفال فى هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS حيث يموت أكثر من 20 شخصًا كل عام فى المملكة المتحدة، ويتم نقل المزيد إلى المستشفى، حيث يمكن لرؤساء اللقاحات إعطاء جميع الأطفال اللقاحات لحمايتهم من جدري الماء.



لقاح جدرى الماء

وقالت الصحيفة، عادة ما يكون المرض غير ضار، ويمكن للفيروس فى حالات نادرة أن يؤدي لمضاعفات خطيرة، بما فى ذلك الإنتان والالتهاب الرئوى وتلف الدماغ، موضحة أنه فى كل عام يموت أكثر من 20 شخصًا بسبب الإصابة بالجدري المائي فى المملكة المتحدة، ويُدخل مئات الأطفال إلى المستشفى بسبب الأعراض الشديدة.

لكن خطط إطلاق حملة تطعيم، والتي كانت ستشهد تلقيح الآلاف من الأطفال فى جميع أنحاء المملكة المتحدة كل عام، تم تعليقها بعدما صدرت تعليمات لمستشارى اللقاح الحكوميين بإعطاء الأولوية لإطلاق لقاحات كورونا.

وقالت الصحيفة، تقدم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى بالفعل الحقن لجميع الأطفال حديثي الولادة ضد المرض، موضحة أن المجموعة الاستشارية الحكومية للقاحات عادت إلى هذه المشكلة وتقوم حاليًا بتقييم مزايا حملة التطعيم ضد جدري الماء.

وطُلب من أطباء الأطفال تقديم المشورة بشأن الكيفية التي يعتقدون أن الآباء سيستجيبون بها، كما طُلب منهم تقديم المشورة بشأن الجوانب العملية لتلائم التطعيم في جدول التطعيم الحالي للأطفال.

وأضافت الصحيفة، تظهر الأبحاث أن ثلاثة أرباع الآباء يدعمون هذه الخطوة، من غير المرجح أن يقوم 7% فقط بتطعيم أطفالهم ضد جدري الماء، في الليلة الماضية، أيد البروفيسور آدم فين، خبير لقاحات الأطفال، الخطة، بحجة أنه يجب حماية الأطفال من العواقب الصحية الخطيرة للفيروس.

وأكد أن جدري الماء هو مرض يمكن الوقاية منه تمامًا لدى الأطفال وأطباء الأطفال مثلي يريدون أن يروا نهاية له، مضيفا، إنه في كل عام، يعاني آلاف الأطفال من أعراض مروعة ومؤلمة نتيجة هذا الفيروس، هذه معاناة وبؤس لا داعي لهما، عندما يتوفر لقاح فعال وآمن.

وأشار إلى إنه ينتج جدري الماء عن فيروس يسمى الحماق النطاقي، وعادة ما يكون مرضًا خفيفًا وغير ضارا نسبيًا يزول من تلقاء نفسه في غضون أيام، تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والأوجاع والآلام وطفح جلدي من البقع الحمراء المسببة للحكة والتي تنتفخ وتتقشر في النهاية لتشكيل قشور، في معظم الحالات، تعمل الكريمات المهدئة وحمامات الشوفان على تخفيف الحكة، ويمكن للباراسيتامول أن يخفف الألم، حتى أن بعض الآباء يعرضون الأطفال الصغار عن عمد للفيروس في "حفلات جدري الماء" ، حيث إنه من المفهوم جيدًا أن المرض يمكن أن يكون أكثر خطورة إذا تم اكتشافه في سن أكبر.

لكن الأطباء يقولون إن الكثيرين ليسوا على دراية بالأعراض غير الشائعة والشديدة التي يمكن أن يسببها المرض في بعض الأحيان، والتي تشمل الالتهابات الجلدية البكتيرية المؤلمة والتهابات الرئة، والتي تجعل الأطفال يكافحون من أجل التنفس.

قال البروفيسور فين: "أرى عددًا أكبر بكثير من الأطفال في المستشفى يعانون من مضاعفات جدري الماء مقارنة بأمراض الطفولة الخطيرة الأخرى مثل التهاب السحايا"، وحتى لو لم ينتهي بهم الأمر في المستشفى، فهناك الآلاف من الأطفال الذين تركوا في معاناة بسبب الطفح الجلدي المؤلم الذي يمكن أن يسببه جدري الماء، لقد ترك الكثير منهم ندوبًا لبقية حياتهم.

يتوفر لقاح للحماية من جدري الماء منذ عام 1984، ولكن ، حتى الآن ، يعتقد العديد من الخبراء أن المملكة المتحدة انه يجب أن تتبع الدول المتقدمة الأخرى وأن تجعلها متاحة لجميع الأطفال، في ألمانيا، تم تقديم اللقاح في عام 2004 وأدى إلى انخفاض بنسبة 65 % في الحالات في السنوات الـ 6 الأولى، نفذت الولايات المتحدة، حملة تطعيم في عام 1996 وشهدت منذ ذلك الحين انخفاضًا بنسبة 90 % في الأطفال المصابين بالمرض.

يقول العلماء إن أفضل وقت لتقديم اللقاحات سيكون جنبًا إلى جنب مع لقاح النكاف والحصبة والحصبة الألمانية (MMR) ، والذي يتم إعطاؤه في عمر 12 إلى 15 شهرًا مع الجرعة الثانية عند عمر 4 إلى 6 سنوات، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن القرار لا يخلو من المخاطر، محذرين إنه إذا وصلت إلى مرحلة البلوغ وأصبت بجدري الماء، فقد يكون الأمر خطيرًا للغاية، لذلك هذا وضع نريد تجنبه"، ومع ذلك ، تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة كوليدج لندن وجامعة كيلي إلى أن معظم الآباء سيقبلون العرض.