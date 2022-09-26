تسليم أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه خلال شهر سبتمبر سلمت عدد 22 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة أسوان، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن بأسوان، أن تسليم الـ22 طرفا صناعيا جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأوضح أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة أسوان، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع أسوان وتم تسليمهم الأجهزة التعويضية بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة .

وأضاف، أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.