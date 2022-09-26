اليوم السابع
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تسجيل انخفاض حاد لضغط الغاز عبر "السيل الشمالي 2"

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:23 م
تسجيل انخفاض حاد لضغط الغاز عبر "السيل الشمالي 2" الغاز الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "السيل الشمالي 2" على الأراضي الألمانية "جاسكاد"، تسجيل انخفاض حاد في ضغط الغاز عبر الخط "أ"، دون أن تدلي بتوضيحات إضافية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، قالت المتحدثة باسم "جاسكاد": "لسوء الحظ لا يمكننا تقديم تفاصيل أوفى، الأنابيب المشار إليها لا تخصنا، يجب طرح الأسئلة على شركة "نورد ستريم إيه جي".

ويشمل "السيل الشمالي 2" خطين بطاقة ضخ إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب، ويمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي 22 فبراير، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية ستعلق التصديق على المشروع، الذي اكتمل بناؤه في 10 سبتمبر 2021، في إطار عقوبات الغرب ضد روسيا.

 

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